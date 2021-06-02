Назван способ спасти планету при помощи коровьих намордников

Американский пищевой гигант Cargill начнет продажу специальных намордников для коров, которые улавливают метан из дыхания и отрыжки скота. Новую технологию британского стартапа Zelp планируется массово внедрить в отрасли животноводства и молочной промышленности стран Европы в ближайший год в качестве мер по спасению планеты от глобального потепления, пишет Bloomberg.

Метанопоглощающие маски для коров, по заявлению Zelp, способны сократить образование парникового газа от жизнедеятельности скота примерно вдвое. Около 95 процентов метана выделяется коровами в виде отрыжки и через нос. За первые 25 лет в атмосфере метан улавливает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ.

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Устройства Zelp над ртом коров будут заменять фильтр, который преобразовывает метан в более безопасный для атмосферы монооксид углерода (угарный газ). Данная инициатива поможет отраслям сельского хозяйства, мясных и молочных компаний стать более «чистыми» за счет сокращения парникового эффекта.

Намордник находится в разработке, но уже в 2022 продовольственная компания Cargill, специализирующаяся в том числе на кормах для животных, будет предлагать его в своих сетях по всей Европе. Первоначальная стоимость маски для одной коровы составит около 80 долларов (5875 рублей), сообщает производитель. Устройство сделают максимально миниатюрным и удобным для животных.

Мировое животноводство является одним из ключевых источников парниковых газов —на него приходится около 15 процентов выбросов. Метан, которые вырабатывают коровы в процессе своей жизни, гораздо опаснее CO2 (углекислого газа). В апреле европейская компания Mootral предложила «освежать» дыхание и отрыжку у скота при помощи специальных кормовых добавок с чесноком и цитрусовыми.