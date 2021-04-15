Решить проблему изменения климата предложили борьбой с метеоризмом коров

Компания Mootral, базирующаяся в Швейцарии и Великобритании, предложила свое решение проблемы изменений климата. Стартап разработал для коров специальный корм с чесноком и цитрусовыми фруктами, который призван бороться с метеоризмом. Как следствие это приведет к снижению выбросов губительного для атмосферы метана, сообщает Bloomberg.
В Mootral надеются, что таким образом получится сократить выбросы парникового газа на 30 процентов. Компания запустила компенсационную программу: сертифицированный фермер, использующий корм, может продавать квоты на эмиссии парниковых газов клиентам, которые хотят компенсировать производимые ими выбросы.
Программа получила название CowCredits, пока продали только 300 таких программ. Покупателями стали в основном американские производители пищевых добавок и сети кофеен. Сейчас Mootral тестирует свои продукты на фермах в США и Европе и хочет создать экологически чистую говядину.
Животноводство приводит к значительным выбросам парниковых газов: на него приходится до 15 процентов выбросов парниковых газов. Из-за дыхания животных вырабатывается углекислый газ, а сопутствующий пищеварению интенсивный метеоризм приводит к существенному выбросу метана, который намного опаснее CO2. Выбросы метана могут варьироваться в зависимости от породы коровы и условий окружающей среды. В среднем одна корова ежедневно производит от 250 до 500 литров метана.