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Названо неожиданное последствие изменения климата в России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за изменения климата в Россию может хлынуть поток мигрантов с юга. Такое неожиданное последствие назвал директор Главной геофизической обсерватории Владимир Катцов, передает РИА Новости.

Ранее Катцов рассказал, что в России ускорились климатические изменения и за прошедшие 10 лепт прирост температуры составил 0, 51 градус Цельсия. Средний мировой показатель составляет 0,18 градуса.

Он подчеркнул, что нельзя быть уверенными в сохранении тренда на потепление. При этом существует вероятность, что он будет держаться или нарастать. Изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, разрушению многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути.

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