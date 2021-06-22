В России вырастут цены на газ для потребителей

В России с 1 июля вырастут на три процента цены на газ для потребителей, речь идет о топливе, которое добывает «Газпром» и его аффилированные компании. Соответствующие данные содержатся в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на портале правовой информации.

В документе отмечается, что оптовая цена повлияет на конечную стоимость кубического метра газа и рассчитываются по-разному в регионах РФ. Так, самая низкая – в Ямало-Ненецком автономном округе, 2,7 тысяч рублей, самая высокая — на Кавказе, 5,1 тысячи. В Москве она составит 5,05 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,8 тысячи.

Предыдущая индексация стоимости топлива произошла в августе 2020 года, также на три процента. Кроме того, в России с 1 июля произойдет повышение коммунальных платежей, в среднем на 2,4-6,5 процента. Сильнее всего подорожают электроэнергия и холодная вода, на 5 и 4,5 процента соответственно.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе взлетели из-за жары на споте до 363 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала марта 2018 года. Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала 2021 года составила уже 264 доллара за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.