Цены на газ в Европе взлетели из-за жары на споте до 363 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала марта 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала 2021 года составила уже 264 доллара за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.

Жара провоцирует рост потребления энергии на кондиционирование помещений — электростанциями потребляется больше газа, которым можно было бы восполнить запасы в ПХГ, растраченные за холодную зиму.

За рабочие дни с 14 по 18 июня закачка в ПХГ Европы была сокращена в среднем на 17 процентов по отношению к среднему показателю для этих дат за последние пять лет. В настоящее время уровень запасов газа в ПХГ — 44,33 процента — представляет собой минимальное значение этого показателя за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe.

Ранее сообщалось, что в Европе настолько не хватает природного газа, что регион перешел на уголь. Это единственная возможность удовлетворить спрос на электроэнергию, который сейчас вернулся к допандемийному уровню. Использование угля в Европе подскочило на 10-15 процентов в этом году после того, как холодная и долгая зима привела к истощению газовых хранилищ. Запасы в настоящее время на 25 процентов ниже среднего пятилетнего уровня.