Европа перешла с газа на уголь

В Европе настолько не хватает природного газа, что регион перешел на уголь, пишет Bloomberg. Это единственная возможность удовлетворить спрос на электроэнергию, который сейчас вернулся к допандемийному уровню.

Использование угля в Европе подскочило на 10-15 процентов в этом году после того, как холодная и долгая зима привела к истощению газовых хранилищ. Запасы в настоящее время на 25 процентов ниже среднего пятилетнего уровня. Сжигание угля (самого грязного из ископаемых видов топлива) снова получило широкое распространение. Цена на уголь сейчас близка к рекордной. Его возвращение — это неудача для Европы в преддверии переговоров по климату в Глазго в конце этого года, отмечает издание.

«Все думали, что Россия забронирует больше мощностей через Украину, но этого не произошло», — сказал Тревор Сикорски, глава отдела природного газа и энергетического перехода в консалтинговой компании Energy Aspects в Лондоне.

В своем итоговом коммюнике «Большая семерка» признала, что уголь является самой большой причиной выбросов парниковых газов.

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста цен на энергетический уголь на мировых рынках российским потребителям в начале лета перестало его хватать. Кроме того, стоимость закупок оказывается слишком высокой, так что ее уже не переложить в тарифы на электроэнергию.