России перестало хватать угля

Из-за резкого роста цен на энергетический уголь на мировых рынках российским потребителям в начале лета перестало хватать его. Кроме того, стоимость закупок оказывается слишком высокой, так что ее уже не переложить в тарифы на электроэнергию. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет «Коммерсантъ».

В мае цены на российский уголь в Азии превысили 100 долларов за тонну, в последний раз такое наблюдалось в 2018 году. В Европе котировки немного отстают — 95 долларов. В результате прибыльность экспорта для российских производителей выросла более чем в два раза, а на азиатском рынке — в три. Поэтому почти вся дополнительная добыча вывозится за рубеж.

Кузбасская топливная компания хочет нарастить добычу более чем на треть, до 12,75 миллиона тонн. В СУЭК отмечают, что в первом квартале добыча стала выше на 5 процентов, а экспорт — на 11 процентов, 29,1 и 13,9 миллиона тонн соответственно.

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В результате если в июне 2020 года в тендере ТГК-1 для Апатитской ТЭЦ участвовали 14 производителей, то в этом году поставки интересны только одному из них. Остальные потребители говорят о похожей тенденции.

В «Русгидро», управляющей угольными ТЭС на Дальнем Востоке, сообщили, что им становится все сложнее закупать топливо. Цены на него приближаются к мировым, а вот тарифы на электроэнергию поднять таким же образом компания не может. Отдельные трудности возникают и с самими поставками из-за увеличения экспортного потока.

Эксперты ожидают нормализации на рынке не раньше четвертого квартала 2021 года. Однако ситуация напоминает ту, что сложилась на рынке черных металлов. Отрасль привлекла пристальное внимание правительства и породила дискуссии об изъятии сверхдоходов и административном ограничении цен для российских покупателей.

Интерес к российскому углю начал расти еще в прошлом году. Его поставки через морские порты выросли на 7 процентов, а для крупнейших терминалов рост составил около 10 процентов.