Российские компании накажут за вредные выбросы

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать законопроект об административной ответственности для компаний, которые не выполнят задачи по снижению вредных выбросов на 20 процентов. В проекте «Чистый воздух» участвуют 12 промышленных центров России, пишет РБК.

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Среди городов — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха там планируется направить 500 миллиардов рублей за шесть лет.

Предприятия, которые там работают, должны будут создать план мероприятий по достижению квот выбросов, установленных Росприроднадзором, и согласовывать их с Минприроды. Если этого не произойдет, то компаниям грозит наказание в виде штрафа, предупреждения или приостановки деятельности. Среди подписавших соглашения о снижении выбросов — UC Rusal, «Норникель», Evraz, ММК, «Северсталь» и «Фосагро».

Ранее президент России Владимир Путин назвал мифом и чушью то, что страна не заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Глава государства также потребовал переиграть Европу в вопросе спасения климата, снизив к 2050 году объемы выбросов парниковых газов в России больше, чем планируют в ЕС.

Путин поручил правительству до 1 октября разработать план по сокращению выбросов. Вдобавок президент призвал реализовывать климатические проекты.