Рост цен по всему миру объяснили борьбой за экологию

Борьба с изменением климата, которую ведут правительства по всему миру, может привести к росту цен на товары, пишет Bloomberg. Забота об экологии требует отказа от углеродного топлива, и производство теперь обходится дороже, что объясняется необходимостью использования новых технологий.

Глобальная экономика и так сталкивается с угрозой инфляции на фоне рекордного подорожания сырья, а потенциальный скачок цен из-за зеленой революции становится еще одним поводом для беспокойства. Так, мировому энергетическому сектору для полного устранения выбросов в атмосферу до конца десятилетия придется вкладывать по пять триллионов долларов в год, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).Это в среднем в два раза больше объема инвестиций последних пяти лет.

«Если бы мне предложили поставить на то, какой фактор разгонит цены в ближайшие годы, я бы сказал, что это будет акцент на вопросах экологии и в особенности стремление устранить выбросы в атмосферу», — сказал Роджер Бутл, основатель консалтинговой компании Capital Economics.

Дополнительно усилить инфляцию могут и значительные траты на новые технологии, которые производители могут переложить на потребителей. Свой вклад вносит и переход к более безопасным для экологии системам отопления, которые также обходятся дороже.

Кроме того, давление экоактивистов приводит к ограничению добычи нефти, что в результате вызывает рост цен. При этом до отказа от ископаемого топлива миру пока далеко.

C необходимостью сократить добычу столкнулось уже несколько крупных нефтяных компаний: 9 июня снизить выбросы по решению суда согласилась Shell, а Exxon Mobil и Chevron вынуждены были уступить активистам в рядах собственных акционеров.

При этом само изменение климата и глобальное потепление тоже становятся проблемой для мировой экономики. Так, засуха на Тайване грозит перебоями в поставках полупроводников, необходимых для производства различных видов техники. Проблемы могут появиться и с поставками продуктов, в частности, кофе и шоколада.