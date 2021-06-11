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Засуха на Тайване нанесла удар по мировым технологиям

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Фото: Annabelle Chih / Reuters

Сильная засуха на Тайване, на который приходится более половины мирового производства полупроводников, может серьезно сказаться на этой отрасли, имеющей огромное значение для мирового производства техники, сообщает CNN.

Из-за климатических изменений экстремальные засухи могут стать более частым явлением: нынешняя стала сильнейшей за последние 50 лет, и Тайвань пытается справиться с этой ситуацией уже на протяжении нескольких месяцев. Проблему усугубляет серьезная вспышка коронавируса.

«На сектор производства полупроводников оказывается заметное давление», — отметил главный экономист по Азиатскому региону в Capital Economics Марк Уилльямс, который обратил внимание на проблемы Тайваня в аналитической записке.

Экологическая катастрофа уже стала серьезным вызовом для производителей чипов на острове, в том числе для лидера индустрии Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM). Компания заявила, что для работы ей необходимо 156 тысяч тонн воды в день — это примерно 60 плавательных олимпийских бассейнов. Вода нужна для очистки используемого в производстве металла.

Полупроводники играют исключительно важную роль для мирового производства любой техники — от смартфонов и автомобилей до посудомоечных машин. При этом их изготовление требует серьезных расходов и квалифицированных кадров, и потому в отрасли работает небольшое количество компаний.

TSMC — это крупнейший производитель чипов в мире, и его работа критически важна для множества других предприятий. «Большая часть высокотехнологичной электроники, которой мы пользуемся сегодня, например мобильные телефоны и планшеты, работают благодаря чипам, которые делает TSMC», — объяснил вице-президент исследовательской компании Gartner Алан Пристли.

Если удар по Тайваню окажется сильным, то это может усугубить и без того критическую ситуацию с поставками полупроводников: в последнее время мир столкнулся с их дефицитом, в основном вызванном волатильностью спроса на фоне пандемии, санкциями США против Китая и экстремальными климатическими условиями. Все больше технологических компаний заявляет о проблемах с поставками чипов, а это, как объясняют аналитики, может серьезно затруднить их производство и привести к росту цен для потребителей.

Эксперты ожидают, что кризис с чипами затянется еще как минимум на год. Сингапурская компания Flex ожидает, что ситуация нормализуется не раньше середины 2022 года. Впрочем, сами производители чипов сумели извлечь из дефицита выгоду: доходы 10 крупнейших представителей отрасли в первом квартале 2021 года рекордно выросли.


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