Засуха на Тайване нанесла удар по мировым технологиям

Сильная засуха на Тайване, на который приходится более половины мирового производства полупроводников, может серьезно сказаться на этой отрасли, имеющей огромное значение для мирового производства техники, сообщает CNN.

Из-за климатических изменений экстремальные засухи могут стать более частым явлением: нынешняя стала сильнейшей за последние 50 лет, и Тайвань пытается справиться с этой ситуацией уже на протяжении нескольких месяцев. Проблему усугубляет серьезная вспышка коронавируса.

«На сектор производства полупроводников оказывается заметное давление», — отметил главный экономист по Азиатскому региону в Capital Economics Марк Уилльямс, который обратил внимание на проблемы Тайваня в аналитической записке.

Экологическая катастрофа уже стала серьезным вызовом для производителей чипов на острове, в том числе для лидера индустрии Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM). Компания заявила, что для работы ей необходимо 156 тысяч тонн воды в день — это примерно 60 плавательных олимпийских бассейнов. Вода нужна для очистки используемого в производстве металла.

Полупроводники играют исключительно важную роль для мирового производства любой техники — от смартфонов и автомобилей до посудомоечных машин. При этом их изготовление требует серьезных расходов и квалифицированных кадров, и потому в отрасли работает небольшое количество компаний.

TSMC — это крупнейший производитель чипов в мире, и его работа критически важна для множества других предприятий. «Большая часть высокотехнологичной электроники, которой мы пользуемся сегодня, например мобильные телефоны и планшеты, работают благодаря чипам, которые делает TSMC», — объяснил вице-президент исследовательской компании Gartner Алан Пристли.

Если удар по Тайваню окажется сильным, то это может усугубить и без того критическую ситуацию с поставками полупроводников: в последнее время мир столкнулся с их дефицитом, в основном вызванном волатильностью спроса на фоне пандемии, санкциями США против Китая и экстремальными климатическими условиями. Все больше технологических компаний заявляет о проблемах с поставками чипов, а это, как объясняют аналитики, может серьезно затруднить их производство и привести к росту цен для потребителей.

Эксперты ожидают, что кризис с чипами затянется еще как минимум на год. Сингапурская компания Flex ожидает, что ситуация нормализуется не раньше середины 2022 года. Впрочем, сами производители чипов сумели извлечь из дефицита выгоду: доходы 10 крупнейших представителей отрасли в первом квартале 2021 года рекордно выросли.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



