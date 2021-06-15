Европу предупредили о дефиците кофе и шоколада

Европа может столкнуться с дефицитом кофе и шоколада на фоне угрозы изменения климата и засухи в странах-производителях, предупредили эксперты из R2Water Research and Consultancy и Свободного университета в Нидерландах. Данные исследования приводит The Guardian.

«В ближайшем будущем поставки определенной продукции в Евросоюз могут пострадать из-за усилившейся засухи в других частях мира. Кофе, какао, сахарный тростник, пальмовое масло и соевые бобы — наиболее чувствительные к климатическим изменениям импортные товары», — отметили аналитики.

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На Евросоюз приходится треть от мирового потребления кофе, причем половину импорта обеспечивают Бразилия и Вьетнам, подверженные климатическим рискам из-за глобального потепления, говорится в отчете. В производстве шоколада Европа полностью зависит от зарубежных поставок: трудности здесь могут появиться из-за засухи в Индонезии, Малайзии и, в меньшей степени, в африканских республиках Кот-д'Ивуар и Гана.

Проблемы могут возникнуть и с соевыми бобами — важной для выращивания скота кормовой культуры. 97 процентов этого продукта Евросоюз импортирует, причем 60 процентов импорта происходит также из стран с большой угрозой засухи.

С выводами нидерландских специалистов согласился и шотландский ученый Майк Ривингтон, причем, по его словам, засуха — это лишь один из рисков. Общая угроза может быть еще более серьезной на фоне других климатических проблем.

Засуха в странах, производящих кофе, уже создала угрозу для урожая этого и следующего года. Вместе с другими трудностями отрасли это привело к рекордному скачку цен на этот продукт в конце мая: они поднимались до максимума за несколько лет.

В России кофе также подорожает , предупреждали эксперты. К прошлогодним проблемам с закрытием границ из-за коронавируса и снижением производства добавился рост тарифов на морские перевозки, который увеличивает себестоимость продукции.