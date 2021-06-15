Экономика
 
Последние новости
Белый дом раскрыл время встречи Путина и Байдена
В НАТО потребовали от Украины «большего»
Помпео предупредил о последствиях отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным
Чехия потребовала от Польши миллионы евро за уголь
В Кремле сравнили дефицит контактов с США с временами СССР
Россиянка побывала в Тунисе и описала поездку фразой «отдыхали на полную катушку»
Конгресс призвал Байдена обсудить с Путиным спорные сферы глобального значения
Москвичи оценили решение о новой нерабочей неделе
Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в КНДР
Нефтяных магнатов попросили сократить выбросы в Африке
Новости партнеров
Прослушать новость

Европу предупредили о дефиците кофе и шоколада

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Европа может столкнуться с дефицитом кофе и шоколада на фоне угрозы изменения климата и засухи в странах-производителях, предупредили эксперты из R2Water Research and Consultancy и Свободного университета в Нидерландах. Данные исследования приводит The Guardian.

«В ближайшем будущем поставки определенной продукции в Евросоюз могут пострадать из-за усилившейся засухи в других частях мира. Кофе, какао, сахарный тростник, пальмовое масло и соевые бобы — наиболее чувствительные к климатическим изменениям импортные товары», — отметили аналитики.

На Евросоюз приходится треть от мирового потребления кофе, причем половину импорта обеспечивают Бразилия и Вьетнам, подверженные климатическим рискам из-за глобального потепления, говорится в отчете. В производстве шоколада Европа полностью зависит от зарубежных поставок: трудности здесь могут появиться из-за засухи в Индонезии, Малайзии и, в меньшей степени, в африканских республиках Кот-д'Ивуар и Гана.

Проблемы могут возникнуть и с соевыми бобами — важной для выращивания скота кормовой культуры. 97 процентов этого продукта Евросоюз импортирует, причем 60 процентов импорта происходит также из стран с большой угрозой засухи.

С выводами нидерландских специалистов согласился и шотландский ученый Майк Ривингтон, причем, по его словам, засуха — это лишь один из рисков. Общая угроза может быть еще более серьезной на фоне других климатических проблем.

Засуха в странах, производящих кофе, уже создала угрозу для урожая этого и следующего года. Вместе с другими трудностями отрасли это привело к рекордному скачку цен на этот продукт в конце мая: они поднимались до максимума за несколько лет.

В России кофе также подорожает , предупреждали эксперты. К прошлогодним проблемам с закрытием границ из-за коронавируса и снижением производства добавился рост тарифов на морские перевозки, который увеличивает себестоимость продукции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Climate crisis to hit Europe’s coffee and chocolate supplies
Россия резко увеличила поставки чая и кофе за рубеж
Цены на кофе взлетели
Россиян предупредили о росте цен на кофе и чай
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
00:1413 июня

Банки оценили влияние мер против коронавируса в Москве на их работу

23:1912 июня

Россиянам назвали три самые востребованные профессии в ближайшие десять лет

19:3012 июня

Путин оценил зарплату Героя труда фразой «маловато, честно говоря»

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
17:2112 июня

Главный защитник российского бизнеса оценил указ Собянина о длинных выходных

11:2312 июня

Россияне начали хуже относиться к наличным деньгам

05:0012 июня

На «АвтоВАЗе» прокомментировали информацию о приостановке производства

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
04:0312 июня

Россияне стали быстрее возвращать долги коллекторам

01:5012 июня

Аналитик назвала условия для укрепления рубля

23:4911 июня

«Яндекс.Такси» опровергло блокировку в Казахстане

Россия
Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия до 21 года
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Мишустин дал поручение в связи с вакцинацией
Новые и неравнодушные.
Чем закончилось первое в России политическое реалити-шоу «ДебатыКандидаты» партии «Новые люди»
Россиянин морил голодом пасынка и заставлял спать на полу из-за плохих оценок
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
Российские дети вытащили утонувшего мальчика и принялись показывать его знакомым
Все материалы
Мир
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
Самый богатый человек России согласился поделиться прибылью
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Набиуллина попросила защитить банки от силовиков
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Европа и США решили закончить торговую войну
Добыча нефти в Арктике оказалась под угрозой
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
«С такой игрой нельзя мечтать о победе»
Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев «обязал» Бузову на коленях вымаливать прощение у россиян
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер отреагировал на слухи о деменции
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогерша написала одно слово в Instagram и совершила самоубийство
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
Новый Nissan Note получил дорогую версию Aura
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
Для мотоцикла Aurus придумали имя
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
Land Rover готовит водородный Defender
В России выбрали лучшие автомобили года
Подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль года в России – 2021»
Toyota подняла цены на большинство автомобилей в России
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы