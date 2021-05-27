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Цены на кофе взлетели

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Фото: Darren Whiteside / Reuters

Цены на кофе сорта арабика взлетели до максимума за несколько лет, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В ходе торгов в четверг, 27 мая, стоимость июльского контракта поднималась до 1,572 доллара за фунт — максимум с 2016 года. Затем цена упала до 1,55 доллара. Скачок произошел на фоне сокращения поставок из Бразилии и проблем с транспортировкой в Колумбии. Из-за засухи в странах-производителях сильно снизились прогнозы по урожаю в этом году, сезон 2022-го тоже оказался в зоне риска.

По данным Reuters, производители кофе в Бразилии пытаются пересмотреть свои контракты на продажу с экспортерами и трейдерами по более высоким ценам. «Фермеры, которые продавали кофе по цене 450-650 реалов (207,05 доллара), теперь рассчитывают на спотовую ставку 800», — рассказал один из игроков рынка.

Ранее в мае стало известно, что подорожает и индийский чай. Причины — вспышка COVID-19 в Индии и сильная засуха, которая охватила основные чайные регионы — штат Ассам и соседнюю с ним Западную Бенгалию. Индийская чайная ассоциация заявила, что в штате Ассам, где производят половину индийского чая, закрылись на карантин 90 плантаций. В итоге к началу сезона было произведено на 13 миллионов килограммов чая меньше (47 миллионов килограммов), чем в начале прошлых сезонов. Причем точно сказать, насколько подорожает черный чай, эксперты пока не могут.

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