Китайские власти решили бороться с ростом цен российскими методами

Власти Китая решили прибегнуть к методам борьбы с ростом цен, которые с конца прошлого года реализуют в России. Национальным производителям приказали сдерживать стоимость сырья, в том числе руды и угля, пишет издание Nikkei Asia.
Китай является крупнейшим потребителем железной руды и меди, цены на которые в этом году взлетели из-за спроса на промышленные товары на фоне восстановления мировой экономики от пандемии. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР (The National Development and Reform Commission (NDRC)) 23 мая потребовал от ведущих производителей страны не повышать цены на медь, уголь, сталь и железную руду.
«Нормальное производство и продажи в металлургической промышленности Китая уже нарушены, что привело к росту цен. Высокая стоимость сырья негативно влияет на экономику страны. В частности, подорожание меди привело к сокращению производства металла», — пояснил представитель NDRC.
Власти усилят надзор за товарными фьючерсами и спотовым рынком (с поставкой в течение двух дней после сделки), чтобы исключить вероятность ценового сговора товарных спекулянтов, деятельность которых еще сильнее раздувает спрос на сырье и приводит к глобальной инфляции.
После заявления NDRC цены на металлы на товарных биржах Китая резко упали. Наиболее торгуемые на Даляньской бирже фьючерсы на железную руду подешевели на 9,5 процента, фьючерсы на медь и алюминий на торговой площадке в Шанхае потеряли в цене более чем 2 и 4 процентов соответственно.
«Растущие цены на сырьевые товары подпитывают инфляцию, и это вызывает беспокойство властей, так как располагаемый доход населения Китая не вернулся к допандемийному уровню. Инфляция провоцируется и тем, что сырьевые товары неоднократно использовались в качестве залога для увеличения кредитного плеча», — пояснила главный экономист инвестиционного банка Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсия Эрреро.
Аналогичный сценарий, по которому президент Владимир Путин потребовал от отечественных производителей сдерживания цен, стартовал в России в декабре 2020 года. Первые ограничения коснулись базовых продуктов питания — подсолнечного масла и сахара. Кремль признал меры эффективными и планирует распространить их на яйца и макароны. При этом траты россиян говорят об обратном — в первый же месяц после указа расходы жителей страны на разовые покупки пяти категорий товаров резко выросли на 1,5-4 процента.