Экономика Китая рекордно выросла

По итогам первого квартала текущего года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента, при том, что в аналогичном периоде прошлого года она упала на 6,8 процента. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

В ГСУ подчеркнули, что 2021 год оказался для страны более благоприятным, чем прошлый. Увеличение ВВП объяснили преодолением пандемии коронавируса. На росте экономики отразились несколько факторов, в том числе, повышение внутреннего спроса, стабильность на рынке труда, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей. В целом в ГСУ указали, что экономика страны восстанавливается, имея для этого прочное основание.

В 2020 году Китай раньше остальных стран начал восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса и снимать ограничения для экономики. Это обернулось ростом экспорта, который составил 3,6 процента против роста ВВП на 2,3 процента.

Ранее в апреле сообщалось, что китайская экономика может столкнуться с проблемами в текущем году. Отчасти это связано со скорым открытием экономик многих стран, что приведет к переориентации локального спроса с китайских поставщиков на местных. Эксперты предполагали, что падение экспорта из Китая по результатам апреля составит 10-15 процентов год к году.