Экономике Китая предсказали сложные времена

Телеканал CNBC, опираясь на выступления китайских чиновников и слова аналитиков, предсказал экономике страны сложные времена, отчасти связанные с прошлогодними высокими показателями.
По словам официального представителя китайского таможенного управления Ли Куйвэня, одной из главных причин для проблем в ближайшем будущем станет эффект высокой базы, касающийся, в частности, прошлогодних показателей экспорта.
В 2020 году Китай раньше остальных стран начал восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса и снимать ограничения для экономики. Это обернулось ростом экспорта, который составил 3,6 процента против роста ВВП на 2,3 процента.
Однако в 2021-м китайские экспортеры по-прежнему сталкиваются с проблемами, одна из которых — длительная блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. К тому же, в нынешнем году не наблюдается столь же высокого спроса на защитные маски и другие средства дезинфекции, которые в 2020-м составили значительную долю экспорта.
Будущие трудности связаны со скорым открытием экономик многих стран, что приведет к переориентации локального спроса с китайских поставщиков на местных, отмечают опрошенные изданием аналитики. Они ожидают падения экспорта из Китая по результатам апреля на 10-15 процентов год к году.
В сложившейся ситуации специалисты видят шанс на переориентацию национальной экономики на внутренний рынок, к чему давно стремится официальный Пекин.