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Китайская экономика разогналась

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Фото: Ng Han Guan / AP

Объем промпроизводства в Китае в январе-феврале этого года увеличился на 35,1 процента, что стало самым большим приростом в годовом выражении за несколько десятилетий. Такие данные приводит Национальное бюро статистики КНР.

Самый большой рост оказался в отрасли производства оборудования и секторе высоких технологий (плюс 59,9 и 49,2 процента соответственно). Розничные продажи за два месяца тоже разогнались и взлетели на 33,8 процента. Объем иностранных инвестиций в китайскую экономику подскочил на 34,2 процента. Экспорт за два месяца увеличился на 50,1 процента, импорт — на 14,5 процента.

Китай может стать первой страной, которая ослабит стимулирование экономики после кризиса, пишет The Wall Street Journal. Однако Пекин должен понять, как при этом не подавить темпы восстановления и обеспечить стабильность фондового рынка. Власти КНР в качестве цели на год обозначили рост ВВП на уровне «выше шести процентов». Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика страны в этом году увеличится на восемь процентов.

К 2035 году экономика Китая может увеличиться вдвое и превзойти американскую. Мировое господство КНР предсказали аналитики Bank of America. Для удвоения ВВП потребуется средний ежегодный рост на 4,7 процента в течение 15 лет.

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