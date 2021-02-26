Китайской экономике предсказали мировое господство

К 2035 году экономика Китая может увеличиться вдвое и превзойти американскую. Мировое господство экономике КНР предсказали аналитики Bank of America, пишет CNBC.

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Для удвоения ВВП потребуется средний ежегодный рост на 4,7 процента в течение 15 лет. Однако этого, по мнению некоторых экспертов, достичь будет трудно. Но глава отдела экономики Азии компании BofA Global Research Хелен Цяо считает, что ряд реформ помогут Китаю добиться цели.

По ее прогнозам, КНР не только удвоит свой ВВП, но и превзойдет США как крупнейшую экономику мира в период с 2027 по 2028 год. Рост экономики Китая в прошлом году составил 2,3 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в этом год он будет на уровне 8,1 процента. Темпы роста в 2020 году оказались самыми низкими за последние 40 лет.

В 2020 году экономика США сократилась на 3,5 процента. МВФ заявил, что в этом году ВВП страны может вырасти на 5,1 процента. Экономисты назвал дальнейшую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином угрозой для экономического роста Китая.

У страны есть и другие серьезные проблемы. Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустриальную потребует огромных расходов на переобучение рабочих. Об этом говорится в исследовании McKinsey&Co. Если этого не произойдет, то страна может столкнуться с новыми проблемами и с системной безработицей.