Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 40 лет

Темпы роста экономики Китая в прошлом году оказались самыми низкими за последние более чем 40 лет: рост ВВП на фоне пандемии коронавируса составил всего 2,3 процента, подсчитало Государственное статистическое управление КНР. Это оказалось самым низким показателем с 1976 года, когда экономика Китая сократилась на 1,6 процента. Об этом сообщает South China Morning Post.

Материалы по теме Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

При этом, в последние годы темп экономического роста Китая превышал 6 процентов в год. Несмотря на историческое падение и связанные с пандемией коронавируса сложности экономика КНР оказалась в удивительно хорошей форме, констатировало Reuters. Именно Китай стал единственной крупной экономикой в мире, которая избежала спада во время пандемии и глобального кризиса. Во многом это объясняется ростом экспорта: спрос на китайские товары закономерно рос на фоне сбоев из-за COVID-19.

В ноябре 2020-го эксперты института MERICS констатировали, что Европа «критически зависит» от экспорта из КНР в 103 категориях товаров и продуктов. Китай оказался вторым по значимости торговым партнером ЕС после США. Европа нуждается в китайском импорте в фармацевтическом, химическом и электронном секторе, сказано в докладе. Стратегической зависимостью аналитики называют ситуацию, при которой страны ЕС экспортируют более 50 процентов какого-либо товара из Китая.