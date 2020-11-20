Европа оказалась «критически зависима» от Китая

Быстрое развитие Китая привело к расширению экономических связей с ЕС. В период с 2000 по 2019 год объем торговли увеличился почти в восемь раз (до 560 миллиардов евро). ЕС «критически зависит» от экспорта из КНР в 103 категориях товаров и продуктов, говорится в исследовании института MERICS.

Китай оказался вторым по значимости торговым партнером ЕС после США. Европа нуждается в китайском импорте в фармацевтическом, химическом и электронном секторе, говорится в докладе. По подсчетам экспертов, есть 659 категорий товаров, в которых ЕС «стратегически зависит» от поставок из КНР.

Стратегической зависимостью аналитики называют ситуацию, при которой страны ЕС экспортируют более 50 процента какого-либо товара из Китая, а критической — когда ограничение доступа к определенной категории товаров может подорвать экономику страны или сделать ее уязвимой.

В июне министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении Китая. Маас назвал Китай будущей сверхдержавой. Но министр считает, что странам ЕС нужно выстраивать отношения с КНР исходя не только из экономических, но и из политических соображений.