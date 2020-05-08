Китай заставил Евросоюз замолчать о происхождении коронавируса

Пекин заставил замолчать о китайском происхождении коронавируса в статье послов Евросоюза. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Европейский Союз пошел на требования цензуры со стороны МИД Китая. В частности, Европейская служба внешних связей согласилась убрать упоминание о «вспышке коронавируса в Китае» в качестве причины отмены мартовского саммита ЕС-Китай в письме послов, которое было опубликовано в газете China Daily.

Подчеркивается, что это не первый случай, когда Евросоюз меняет формулировки по требованию Китая. Так, две недели назад представители альянса уже смягчали некоторые формулировки, осуждающие Китай, после неоднократных звонков китайских чиновников.

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Ранее президента США Дональда Трампа не раз называли расистом из-за его слов о «китайском» или «уханьском» коронавирусе. Такие слова обижают представителей азиатской диаспоры в США и власти Китая. Противостояние в терминах также чуть не вылилось в спор стран «Большой семерки»: на онлайн-переговорах министров иностранных дел представитель США Майкл Помпео требовал, чтобы в общем заявлении использовали формулировку «уханьский вирус».

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