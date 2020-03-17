Трампа сочли расистом из-за слов о китайском коронавирусе

Президента США Дональда Трампа сочли расистом из-за его слов о китайском коронавирусе. На это указало издание Newsweek.

«Дорогой Дональд Трамп, американцы азиатского происхождения столкнутся с еще большей дискриминацией из-за вашего твита», — написал представитель Республиканской партии Конгресса Тед Люэ в своем Twitter. Он отметил, что коронавирус теперь можно назвать и итальянским, и американским, и испанским.

Заявление президента также прокомментировал Азиатско-американский фонд правовой защиты и образования. Там также посчитали, что сообщение Трампа спровоцирует дискриминацию по отношению к выходцам из Азии. «Конечно, ведь [американскому президенту] все равно, что эти люди будут подвергаться насилию на почве расизма», — подчеркнули представители фонда.

Это стало ответом на заявление Трампа в Twitter. Он написал о том, что американское правительство будет поддерживать компании, которые пострадают из-за «китайского вируса».

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13 марта президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 183,1 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,7 тысяч вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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