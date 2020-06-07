Евросоюз призвали к созданию единой стратегии в отношении Китая

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении Китая. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Маас назвал Китай будущей «сверхдержавой», отметив высокий уровень торгового оборота между Китаем и Германией. Однако министр считает, что странам ЕС нужно выстраивать отношения с КНР исходя не только из экономических, но и из политических соображений.

«Мы нуждаемся в единой европейской стратегии, чтобы защищать наши свободные ценности», — заявил он.

Маас также напомнил, что немало стран в первые недели распространения коронавируса допустили ошибки в борьбе с заболеванием, поэтому вопрос касательно сокрытия Китаем реальной статистики сложнее, чем кажется. «Разумеется, нам необходима полная прозрачность, чтобы можно было прояснить происхождение вируса. Я уверен, что в конечном итоге это и в интересах Китая», — подчеркнул министр.

Ранее The Telegraph писала, что Европейский союз пошел на требования цензуры со стороны МИД Китая. В частности, Европейская служба внешних связей согласилась убрать упоминание о «вспышке коронавируса в Китае» в качестве причины отмены мартовского саммита ЕС — Китай в письме послов, которое было опубликовано в газете China Daily.

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