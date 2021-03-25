США нашли новое слабое место Китая

Власти США нашли новое слабое место в экономике Китая, пишет CNBC. Они пригрозили запретить биржевые торги акциями технологических компаний из азиатской страны, после чего их котировки обвалились.

25 марта Гонконгская биржа остановила торги акциями сразу четырех компаний из технологического сектора: маркетплейсов Alibaba и JD.com, поисковика Baidu и разработчика игр NetEase. Причиной стало резкое снижение стоимости их бумаг — до четырех процентов в рамках одной сессии.

Днем ранее американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала применять принятый при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа закон. Согласно ему, ведомство может назначать государственный аудит для компаний, в отношении которых у него возникают подозрения о том, что они контролируются властями иностранных государств или подотчетны им.

В частности, торгуемые на американских биржах китайские компании должны будут раскрыть имена всех членов руководящих органов, состоящих в Коммунистической партии Китая (КПК). Если у SEC появятся претензии, это может стать поводом для делистинга (исключения из биржевого списка и прекращения торгов) конкретной компании.

Таким образом, китайские технологические корпорации в последние месяцы испытывают давление со стороны Вашингтона и Пекина, который стремится ограничить их возможности и перевести под свой контроль. В конце прошлого года руководство страны запретило выход на биржу Ant Group — подразделения Alibaba в области финтеха, из опасений, что его деятельность может пошатнуть централизованную экономическую систему страны.