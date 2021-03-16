Китай нанес новый удар по основателю Alibaba

Власти Китая нанесли новый удар по основателю и владельцу Alibaba Джеку Ма, удалив разработанный компанией браузер из нескольких местных магазинов приложений, пишет CNBC.

UC Browser уже недоступен в магазинах приложений с устройств сразу нескольких производителей, среди которых китайские Huawei и Xiaomi. При этом южнокорейские смартфоны Samsung пока еще позволяют установить его. Доступен UC Browser и в магазине приложений Apple App Store.

Блокировка случилась на фоне скандала, связанного с ток-шоу, которое транслировалось государственным телеканалом CCTV. Его участники раскритиковали UC Browser за якобы вводящую потребителей в заблуждение рекламу медицинского сервиса.

Представители Alibaba заявили, что спорная реклама была немедленно удалена. Также они утверждают, что придают большое значение поднятым в передаче проблемам. «Мы будем и дальше улучшать обзор контента и брать на себя больше ответственности, а также предоставлять качественные информационные услуги с более строгими стандартами», — говорится в заявлении компании.

Конфликт между Джеком Ма и высшими властями Китая начался в прошлом году после того, как бизнесмен раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO (выход на биржу) дочерней финансовой компании Ant Group, а затем вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.

На некоторое время Ма исчезал из публичного пространства, однако затем снова начал появляться на публике. В середине марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет строже контролировать компании, предоставляющие цифровые услуги.