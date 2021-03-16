Власти Китая решили принять жесткие меры к технологическим компаниям

Президент Китая Си Цзиньпин решил усилить надзор за так называемыми «платформенными» компаниями. Это является признаком того, что Пекин будет и дальше принимать жесткие меры против технологических гигантов страны, пишет CNBC.

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Под «платформенными» понимаются технологические компании, занимающиеся чем угодно, от социальных сетей до электронной коммерции. Глава Китая отметил, что необходимо ускорить совершенствование законов, чтобы своевременно заполнить пробелы и лазейки в правилах для таких предприятий.

Власти считают, что регулирующие органы должны предотвратить монополию, способствовать справедливой конкуренции, остановить беспорядочное увеличение капитала и создать «систему прав собственности на данные». IT-гиганты накопили огромный объем данных и получили слишком большую рыночную власть, считает Си Цзиньпин.

Китайские власти уже выбрали новую жертву после войны с Ant Group (дочка Alibaba) Джека Ма. Теперь КНР ополчится на конгломерат Tencent. По данным Reuters, претензии вызвала покупка образовательного онлайн-сервиса Yuanfudao в 2018 году.

До этого китайские власти вели войну с Ant Group, компании не дали выйти на IPO. Причиной вражды могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки.