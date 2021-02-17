Названа причина вражды китайских властей с основателем Alibaba

Причиной вражды, из-за которой власти Китая заблокировали IPO (публичное размещение акций) финтех-компании Ant Group («дочка» Alibaba), могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки, пишет The Wall Street Journal. Именно из-за этого власти, вероятно, ополчились на основателя Alibaba Джека Ма.

Среди бенефициаров оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти, отмечает издание. Миллиарды долларов в результате выхода на биржу могли получить не только основатель Alibaba и топ-менеджеры Ant, но и владельцы долей компании. Среди «проблемных» инвесторов издание называет компанию Boyu Capital, акционером которой является Цзян Чжичэн, внук бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя.

В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит Ant Group в финансовый холдинг. Это почти наверняка замедлит быстрые темпы развития компании, благодаря которым она стала доминирующим игроком в сфере высоких технологий КНР, отмечают эксперты.

В ноябре власти Китая распорядились приостановить IPO Ant Group якобы из-за высказываний Джека Ма: миллиардер раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий. После этого бизнесмен перестал появляться на публике.

На фоне беспокойства о его судьбе эксперты не исключали, что компании будут национализированы. В январе Джек Ма впервые дал комментарий по видеосвязи, что привело к стремительному росту акций Alibaba.