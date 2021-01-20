Пропавший основатель Alibaba снова появился на публике

Основатель Alibaba Джек Ма, с осени прошлого года пропавший на несколько месяцев из публичного поля, принял участие в церемонии вручения премии сельским учителям собственного имени, пишет Global Times.

Ма, не появлявшийся на публике с октября, выступил на благотворительном мероприятии по видеосвязи. Он призвал поддерживать учителей и китайскую систему образования. «Я и мои коллеги учились и думали, и стали более решительными в желании посвятить себя развитию образования и общественного благосостояния», — сказал предприниматель.

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В октябре он раскритиковал политику властей страны в отношении бизнеса, заявив, что «постоянный контроль может задушить инновации» в стране. После этого национальный регулятор заблокировал готовившееся IPO (процедуру выхода на биржу) одной из компаний Ма — финтех-корпорации Ant Group.

Также Пекин захотел усилить контроль над компаниями основателя Alibaba и крупным бизнесом в целом. В качестве официальной причины называлась необходимость борьбы с монополизацией экономики.

Из-за того, что Ма все это время не выступал на публике, в деловых кругах появились слухи о том, что на него оказывается воздействие со стороны властей. Допускалось, что миллиардер стал фигурантом уголовного дела, как ранее бывало с некоторыми бизнесменами, решившимися открыто критиковать государственный строй.

Джек Ма занимает 4-е место среди богатейших людей Китая и 25-е — в мировом рейтинге с состоянием в 52,9 миллиарда долларов.