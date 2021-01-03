Один из богатейших китайцев залег на дно

Основатель Alibaba, один из богатейших граждан Китая Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике. Миллиардер залег на дно после того, как в ходе своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами, пишет Daily Mail.

1 января стало известно, что Ма вышел из состава жюри собственного шоу Africa’s Business Heroes, ноябрьский финал которого он пропустил. Бизнесмена перестали показывать в промо-видео, а также убрали его фото из списка судей, сообщала газета Financial Times. В Alibaba это объяснили сложностями с расписанием Ма.

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Daily Mail отмечает, что на фоне напряженности в отношениях с китайскими властями Ма резко снизил активность в социальных сетях. В его личном аккаунте в Twitter последняя публикация вышла 10 октября, в аккаунте его благотворительной организации — 30 ноября. Ранее бизнесмен, как замечают журналисты, мог писать по несколько твитов в день.

По данным The Wall Street Journal, власти КНР собираются усилить контроль за бизнесом Ма, заставив разделить Ant Group, финансовое подразделение Alibaba Group. В случае дробления бизнеса государство сможет, например, купить одну из отделенных компаний, тем самым увеличив уровень госучастия и усилив свой надзор. В то же время власти не озвучивают свои требования прямо, а обращаются к Ма и руководству его компаний с призывом «понимать необходимость реформирования бизнеса». Как объясняет Bloomberg, причина таких действий официального Пекина — настороженное отношение к технологическим гигантам, имеющим огромное влияние.