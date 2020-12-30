Основателя Alibaba решили приструнить

Власти Китая решили приструнить основателя Alibaba Group и одного из самых богатых людей страны Джека Ма, пишет The Wall Street Journal. Государство собирается увеличить долю в принадлежащих ему компаниях.

По словам собеседников издания в руководстве страны, Пекин собирается одновременно усилить контроль за Ма и его бизнесом и при этом сохранить «новаторский дух», который способствовал усилению технологических позиций Китая в мире.

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Конфликт Ма с властями Китая начался после того, как государство в ноябре потребовало от миллиардера приостановить процедуру IPO (выхода на биржу) Ant Group — финансового подразделения головной структуры Alibaba Group. Ожидалось, что IPO пройдет одновременно на Шанхайской и Гонконгской биржах и станет крупнейшим в истории, однако китайские регуляторы предупредили Ма, что компания может не соответствовать важным требованиям национального законодательства.

Впоследствии стало известно, что власти стремятся заставить Ма разделить Ant Group с тем, чтобы сосредоточиться на изначальном бизнесе компании — платежной системе Alipay. Беспокойство Пекина вызывает то обстоятельство, что дочерние структуры Ant, работающие в страховой и банковской сферах, не соблюдают многие отраслевые нормативы и требования, а также монополизируют рынок.

При этом регуляторы, в том числе Народный банк Китая не высказывают свои требования напрямую, а призывают Ма «исправить ситуацию» и осознать «необходимость реформирования собственного бизнеса».