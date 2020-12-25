Основатель Alibaba за день лишился 3,5 миллиарда долларов

Китайский бизнесмен Джек Ма, основавший Alibaba, за сутки лишился 3,5 миллиарда долларов на фоне обвала акций компании. Судя по данным онлайн-рейтинга Forbes Real-Time, на закрытии торгов в четверг состояние Ма оценивается в 57,3 миллиарда долларов, в списке он опустился на 19-ю строчку.

Акции пережили серьезное падение на фоне информации об антимонопольном расследовании в ее отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1 процента, а на бирже NASDAQ — на 13,3 процента.

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Китайские власти объявили войну миллиардеру еще в середине декабря. The Wall Street Journal писал, что Си Цзиньпин из-за высказываний Джека Ма лично дал распоряжение приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba), которая выходила на китайский фондовый рынок. В результате выход Ant Group, владельца платежной системы Alipay, на IPO, которое могло стать крупнейшим в истории, сорвался. Недовольство в Пекине вызвало выступление миллиардера в Шанхае 24 октября, когда он цитировал председателя КНР и раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий.

К концу месяца против Alibaba начали расследование, заподозрив его в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о практике компании требовать от партнеров не работать с конкурентами.

Во вторник, 22 декабря, на 8,8 миллиарда долларов сократилось состояние одного из самых богатых жителей планеты — главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Это произошло по итогам первого дня, когда Tesla торговалась как компания из индекса S&P 500. По итогам торгов акции компании потеряли почти 6,5 процента стоимости/ Распродажа началась на фоне опасений о появлении нового штамма коронавируса и коснулась большинства американских компаний.