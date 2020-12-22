Маск потерял миллиарды долларов за сутки

Состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось на 8,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.

Это произошло по итогам понедельника — первого дня, когда Tesla торговалась как компания из индекса S&P 500. По итогам торгов акции компании потеряли почти 6,5 процента стоимости, и Tesla стала лидером падения на американском рынке. Распродажа началась на фоне опасений о появлении нового штамма коронавируса и коснулась большинства американских компаний, указывает Financial Times.

Состояние Маска на закрытии торгов 21 декабря оценивалось в 144,7 миллиарда долларов, он — третий богатейший человек в мире после Джеффа Безоса и Бернара Арно. Хотя в пятницу, 19 декабря, капитал Маска оценивался в 150 миллиардов долларов, тогда он был на втором месте.

Капитал Маска зависит от благополучия Tesla. Обычную зарплату он не получает, его работа оплачивается акционерными опционами, которые разделены на серию в 12 траншей на предстоящие десять лет. Чтобы получить каждый из них, Маск должен достичь двух поставленных целей, одна из которых связана с рыночной стоимостью Tesla, а другая — с доходами и прибылью компании.

Например после того как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода, Маск получил право выкупить 1,69 миллиона акции компании, хотя он должен подождать минимум пять лет, прежде чем продать их. При стоимости акции в 350,02 доллара (на июль 2020-го) Маск мог бы заработать два миллиарда долларов