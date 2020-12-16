Состояние богатейших людей мира выросло почти на два триллиона долларов за год

Самые богатые люди в мире увеличили свое состояние в этом году на 20 процентов (на 1,9 триллиона долларов), несмотря на пандемию. Больше других разбогател глава Tesla Илон Маск (на 110 миллиардов долларов), пишет Forbes.

По данным на 11 декабря, капитал богатейших людей мира составлял 11,4 триллиона долларов. Быстрее других росло состояние китайских миллиардеров (на 60 процентов, или 750 миллиардов долларов). Капитал 400 миллиардеров КНР оценивается почти в два триллиона долларов. Состояние 600 американских миллиардеров достигло четырех триллионов долларов, увеличившись на 13 процентов за год.

Ранее стало известно, что около 50 самых состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения страны. Пандемия коронавируса увеличила неравенство в США, считают эксперты.

При этом чистая стоимость активов американских семей и некоммерческих групп США достигла исторического максимума во втором квартале 2020 года. Показатель благосостояния подскочил на 6,8 процента (до 118,96 триллиона долларов). Это на 380 миллиардов долларов больше, чем на конец 2019 года.