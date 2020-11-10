Богатейший человек мира потерял миллиарды долларов за один день

Состояние самого богатого человека в мире Джеффа Безоса сократилось за день на девять миллиардов долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Акции его компании Amazon упали на пять процентов.

Капитал Безоса снизился на 4,63 процента (до 184,4 миллиарда долларов). Другие миллиардеры также потеряли часть денег. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг за один день лишился 5,3 миллиарда долларов. Ценные бумаги Facebook просели почти на пять процентов. Состояние гендиректора Tesla Илона Маска сократилось на 1,6 миллиарда долларов (до 93,2 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что совокупное состояние семи богатейших людей мира выросло на 33 миллиарда долларов в первый день после выборов в США. Американский фондовый рынок продемонстрировал рост на фоне голосования. Одним из драйверов роста стали технологические гиганты.

В начале ноября Джефф Безос продал акции своей компании на три миллиарда долларов. Таким образом, в общей сложности за 2020 год богатейший человек планеты избавился от бумаг своей компании более чем на 10 миллиардов долларов.