Компания богатейшего в мире человека оказалась в центре скандала

Компания богатейшего человека мира Джеффа Безоса Amazon с позором запустила отдельный сайт для покупателей в Швеции. Ретейлер использовал аргентинский флаг вместо шведского и неправильно перевел названия товаров, пишет The Guardian.

Компания использовала автоматический перевод. В результате название коллекции фигурок русской пехоты времен Второй мировой войны было переведено как «Русские малыши». Особенно сильно пострадали товары с изображением кошек. Двойное значение слова «киска» привело к тому, что на футболке с изображением кошки было использовано слово «вагина».

Оказавшись в центре скандала, представители Amazon поблагодарили всех пользователей, которые указали на ошибки. Они попросили и дальше оставлять комментарии к страницам с некорректным переводом.

В сентябре правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила компанию в слежке за собственными сотрудниками. В докладе утверждалось, что интернет-ретейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет краж