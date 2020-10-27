Богатейшие люди планеты лишились миллиардов долларов за сутки

Всего за сутки десять богатейших людей планеты лишились 14,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Одним из бизнесменов из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос: его состояние выросло на 263 миллиона долларов. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател сразу на 2,88 миллиарда долларов, он находится на четвертой строчке списка.

Forbes, опираясь на собственный рейтинг ( Forbes Real-Time), указывает, что состояние богачей из топ-10 рухнуло по крайней мере на 17 миллиардов долларов. Понедельник, 26 октября, стал худшим днем на рынке с начала осени из-за растущей угрозы распространения коронавируса.

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился 1,7 миллиарда долларов, столько же потерял сооснователь Microsoft Билл Гейтс, а состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов. Инвестор Уоррен Баффет потерял 1,6 миллиарда долларов, а основатель Oracle Ларри Элисон — 2,6 миллиарда долларов.