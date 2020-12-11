Маск назвал экономическое образование проблемой

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, на днях вышедший на второе место в списке богатейших людей мира, назвал проблемой экономическое образование, которое дают бизнес-школы, сообщает телеканал Fox.

По его мнению, степень МВА (магистр делового администрирования) у руководителя компании зачастую означает, что он больше думает о цифрах, чем о собственном продукте. Маск заметил, что в настоящее время в США становится все больше предприятий, для которых степень МВА важнее других достоинств, и это уже проблема.

Материалы по теме На обочине Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год

В ходе ежегодной встречи глав компаний, которую организовывает издание The Wall Street Journal, бизнесмен указал, что такие руководители тратят много времени на заседания совета директоров и излишне заботятся о финансовых показателях. Между тем, подчеркнул глава Tesla, когда он сам поступал таким образом, дела компании шли наперекосяк. Помогало только проводить больше времени на производстве, а также пользоваться своими продуктами.

Также в своем выступлении Маск рассказал, что значение презентаций в PowerPoint и корпоративных совещаний слишком преувеличено, причем в ущерб качеству продукции.

Сам миллиардер не имеет степени MBA. В свое время он также бросил аспирантуру в Стэнфордском университете. Нынешний случай — не первый, когда он высказывает сомнения в важности академического образования. В марте он заявил, что студенты чаще используют вузы для развлечения и доказательства того, что могут исполнять какую-то работу.

Tesla 21 декабря войдет в S&P 500. При этом капитализация компании уже превысила 600 миллиардов долларов, она сразу же станет шестой по величине компанией в индексе.