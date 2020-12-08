Tesla поставила рекорд

Рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500. Об этом пишет Market Watch.

Ценные бумаги компании 7 декабря выросли на 7,1 процента (до 641,76 доллара за акцию). Капитализация Tesla за две недели подскочила сразу на 100 миллиардов долларов. С начала года акции автопроизводителя выросли примерно на 667 процентов. Текущая рыночная капитализация Tesla выше, чем у Toyota Motor и Corp. и Ford Motor Co.

В начале декабря генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил сотрудников о рисках обвала акций компании. Миллиардер призвал работников тщательно контролировать расходы.

21 декабря этого года компания должна войти в биржевой индекс S&P 500. Как отмечает CNBC, такое решение может привести к массовым распродажам других акций на десятки миллиардов долларов, поскольку многие фонды захотят вложиться в Tesla.