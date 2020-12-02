Маск призвал сотрудников Tesla готовиться к обвалу акций

Генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил сотрудников о рисках обвала акций компании, пишет CNBC. Работники должны сосредоточиться на получении прибыли и сокращать расходы, считает бизнесмен.

«Инвесторы высоко оценивают нашу будущую прибыльность, но если в какой-то момент они не поверят в это, то наши акции немедленно рухнут, как суфле под кувалдой», — написал Маск в электронном письме сотрудникам. Миллиардер призвал работников тщательно контролировать расходы.

Он отметил, что фактическая прибыльность предприятия очень низкая, около одного процента за прошедший год. «Чтобы совершить автомобильную революцию, мы должны сделать электромобили и стационарные батареи доступными для всех», — отметил предприниматель.

В начале 2020 года Tesla временно сократила зарплату некоторым сотрудникам и уволила часть работников после проверки их эффективности. Однако финансовый директор Tesla Захари Киркхорн сказал, что автогигант планирует увеличить свои капитальные затраты на два миллиарда долларов в 2021 и 2022 годах.

Рыночная капитализация Tesla впервые достигла 500 миллиардов 24 ноября после того, как цена акций превысила 527,48 доллара за штуку. 21 декабря этого года компания должна войти в биржевой индекс S&P 500.