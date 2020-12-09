Илон Маск принялся учить других работать

Основатель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск принялся учить работать других руководителей компаний, пишет The Wall Street Journal. На ежегодном мероприятии, организованном изданием, бизнесмен дал несколько советов коллегам и конкурентам.

По словам Маска, нынешние руководители уделяют слишком много внимания и времени составлению презентаций в PowerPoint и корпоративным совещаниям. Вместо этого им следует сосредоточиться на улучшении качества продукции.

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«Уделяют ли руководители корпоративной Америки достаточно внимания улучшению продукта? Я думаю, ответ — нет. Тратьте меньше времени на финансы, проводите меньше времени в комнатах для собраний, тратьте меньше времени на PowerPoint и больше на попытки сделать ваш продукт настолько замечательным, насколько это возможно», — отметил глава Tesla.

Большая часть инноваций в мире, по его мнению, происходит благодаря постоянному совершенствованию компаний и их руководителей, а не единичной прорывной идее. Бизнесмены и топ-менеджеры должны быть «абсолютными перфекционистами», заключил Маск.

9 декабря основатель Tesla и SpaceX переместился на второе место в списке богатейших людей мира, обойдя совладельца Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно и уступая только основателю Amazon Джеффу Безосу. Состояние Маска оценивается в 144,7 миллиарда долларов.