Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас. Об этом он рассказал в ходе интернет-семинара, организованном газетой The Wall Street Journal.

Миллиардер пояснил, что в Техасе строится новый завод Tesla, и раскритиковал политику калифорнийских властей относительно предпринимателей. По словам Маска, ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты.

Он сравнил Калифорнию с успешной спортивной командой. «Они становятся немного самодовольными, правомочными, и больше не выигрывают чемпионат. Калифорния давно побеждала. И я думаю, что они немного воспринимают происходящее как должное», — объяснил американский предприниматель.

О желании Маска сменить место жительства стало известно 6 декабря. В столице штата Техас — городе Остин — находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX.

В июне жители Бока-Чика обвинили американского миллиардера в попытке уничтожить их деревню. В 2015 году он начал скупать недвижимость для расширения строительства. Местные жители жаловались, что компания не только предлагает за их дома цену намного ниже рыночной, но и оказывает на них давление с целью принудить к сделке.

До переезда основным местом жительства бизнесмена считался Лос-Анджелес. Решение переехать Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.