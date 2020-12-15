Илон Маск захотел вдвое увеличить цену своей компании

Основанная Илоном Маском компания SpaceX ведет переговоры о новом инвестиционном раунде. Обсуждается увеличение вдвое ее оценки (с 46 до 92 миллиардов долларов), пишет Business Insider.

Переговоры находятся на ранней стадии, точная оценка в рамках раунда пока не определена. Эксперты считают, что SpaceX не сможет убедить инвесторов согласиться с такой высокой ценой. «Для меня это шок. Компания хочет удвоить свою оценку в течение шести месяцев» — сказал изданию один из источников.

В августе SpaceX привлекла 1,9 миллиарда долларов, это позволило увеличить оценку компании до 46 миллиардов долларов. Ранее в США заявили, что испытание прототипа космического корабля Starship компании SpaceX может быть свидетельством революции в современной космонавтике.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR). В ходе испытательного полета прототип космического корабля поднялся на высоту 12 километров, совершил посадку, после чего взорвался.