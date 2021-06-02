Россия резко увеличила поставки чая и кофе за рубеж

Россия в прошлом году резко увеличила экспорт чая и кофе на треть. Об этом РИА Новости рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

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Страна поставила на внешние рынки 73 тысячи тонн чая и кофе, что на 32 процента больше показателя 2019 года. В стоимостном выражении экспорт подскочил на 30 процентов (до 350 миллионов долларов).

Самую большую динамику показали продажи кофе за рубеж. Поставки молотого и зернового кофе выросли на 50 процентов (до 12 тысяч тонн), а в денежном выражении — на 33 процента (до 51 миллиона долларов). Отгрузки растворимого кофе взлетели на 47 процентов (до 40 тысяч тонн), а в стоимостном выражении — на 52 процента (до 194 миллионов долларов).

Экспорт чая увеличился на 3,4 процента, в основном выросли поставки зеленого (на 19 процентов). В прошлом году чай и кофе Россия экспортировала более чем в 60 стран. Основные покупатели — Белоруссия, Казахстан и Украина. Скачок произошел на фоне сокращения поставок из Бразилии и проблем с транспортировкой в Колумбии. Из-за засухи в странах-производителях сильно снизились прогнозы по урожаю в этом году, сезон 2022-го тоже оказался в зоне риска.

Ранее сообщалось, что цены на кофе сорта арабика взлетели до максимума за несколько лет. В ходе торгов 27 мая стоимость июльского контракта поднималась до 1,572 доллара за фунт — максимум с 2016 года.