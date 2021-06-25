В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает «Фонтанка».

На Дворцовой площади собрались около 45 тысяч человек — школьники из Петербурга и Ленинградской области, а также их классные руководители. Из-за коронавирусных ограничений в регионе доступ родителей на мероприятие запрещен, поясняет «Российская газета».

Выпускники должны находиться на шоу в медицинских масках, которые выдают при входе на площадь. Из-за жары школьников снабжают питьевой водой.

Ряд улиц, в том числе Невский проспект, на время шоу стали пешеходными. Также перекрыты несколько набережных, чтобы избежать скопления людей, желающих увидеть бриг «Мир», чьи паруса в кульминационный момент праздника окрасятся в цвета российского триколора.

Ранее 25 июня президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им по максимуму использовать возможности, которые перед ними открываются. «Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно — энергия, настойчивость, целеустремленность, — у вас, не сомневаюсь, есть», — заявил глава государства.

В мае сообщалось, что праздник российских выпускников «Алые Паруса-2020» одержал победу сразу в четырех номинациях 11-й международной премии Global Eventex Awards, отмечающей проекты событийной индустрии. Фестиваль стал обладателем золота в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». Также проект завоевал серебро в категории премии «Лучшая прямая трансляция».