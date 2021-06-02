Российские школьники поделились впечатлениями от «Алых парусов»

Школьники поделились впечатлениями от ежегодного фестиваля российских выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Слова учеников после просмотра документального фильма об истории и создании фестиваля приводит РЕН ТВ.

О своих эмоциях рассказали победили и участники конкурса «Большая перемена», который проводится на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В среду, 2 июня, школьники побывали в «Ленинград Центре», где узнали подробности создания фестиваля и побывали на бриге «Россия». Один из школьников ответил на вопрос российского бизнесмена, председателя совета группы компаний банка «Россия» Юрия Ковальчука и признался, что испытывает чувство гордости, глядя на такой масштаб и размах «Алых парусов». Ковальчук в свою очередь отметил, что главное в этой истории — не праздник, а приобретаемые «чувства и смыслы». По его словам, чувств на самом деле возникает много, однако ученик сказал про одно: гордость. «Гордость за собственную страну. Значит, мы делаем правильно», — отметил он.

Также Ковальчук рассказал подросткам о том, как в 2005 году по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке бывшего мэра Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко удалось возродить фестиваль для выпускников.

Другая школьница рассказала, что магию и особую атмосферу выпускного удалось создать благодаря тому, что в проект была «вложена душа». После этого к школьникам обратился и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Киреенко. Он отметил, что в «Алые паруса» президентом России Владимиром Путиным был заложен важный смысловой принцип: «Россия – страна возможностей». Он призвал детей мечтать, потому что от того, насколько масштабны мечты, зависит будущее страны.

Ранее в мае сообщалось, что праздник российских выпускников «Алые Паруса-2020» одержал победу сразу в четырех номинациях 11-й международной премии Global Eventex Awards, отмечающей проекты событийной индустрии. Фестиваль стал обладателем золота в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». Также проект завоевал серебро в категории премии «Лучшая прямая трансляция».