Праздник выпускников в России победил в четырех номинациях международной премии

Праздник российских выпускников «Алые Паруса-2020» одержал победу сразу в четырех номинациях 11-й международной премии Global Eventex Awards, отмечающей проекты событийной индустрии. Об этом сообщается на официальном сайте Global Eventex Awards.

Ежегодный фестиваль стал обладателем золота в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». Также проект завоевал серебро в категории премии «Лучшая прямая трансляция».

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты проанализировали 561 заявку из 37 стран.

В 2020 году российские выпускные прошли в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19. Ежегодный фестиваль «Алые паруса», который проводится в Санкт-Петербурге, не стал исключением.

Премия Global Eventex Awards существует с 2009 года. По масштабности в сфере индустрии ее сравнивают с «Оскаром» и «Эмми». Эксперты премии за прошедшие годы обработали заявки более 85 стран.