Петербуржцы захотели получше рассмотреть салют и провалились

Никита Кудряшов / ВКонтакте

В Санкт-Петербурге зрители фестиваля «Алые паруса», захотевшие получше рассмотреть салют, забрались на грузовой автомобиль, однако крыша фургона не выдержала и люди провалились внутрь. Видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Судя по записи, никто не пострадал, зрители самостоятельно выбрались наружу.

Праздник выпускников «Алые паруса» традиционно проходит в Петербурге. В этом году на фестивале собрались около 50 тысяч человек. На Дворцовой площади прошел концерт, после полуночи в акватории Невы прошел шведский бриг с алыми парусами, а затем начался салют.

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