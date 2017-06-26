Рекордное число зрителей посмотрело трансляцию праздника «Алые паруса»

Трансляцию праздника выпускников «Алые паруса» на Пятом канале посмотрело рекордное число зрителей — 7,1 процента по аудитории «Все 18+», сообщает телеканал.

Тринадцатый по счету праздник «Алые паруса», проводившийся при поддержке акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, прошел в городе в ночь на 24 июня.

«Для этого красивого события, которое давно уже стало одним из главных туристических трендов, характерно сочетание традиции и эксперимента. "Алые паруса" — это всегда концерт на Дворцовой площади и пиротехническое шоу в акватории Невы», — говорится в сообщении.

Главная сцена в этом году соответствовала девизу праздника: «Будущее начинается сегодня!» Дворцовая площадь превратилась в настоящую «машину времени», с помощью которой выпускники смогли заглянуть в свое будущее и будущее планеты. Шоу началось с яркого театрализованного пролога и официальной части.

Красивые номера был посвящены лирической поэзии, русскому авангарду, космосу и природе. Сцена мгновенно трансформировалась, то превращаясь в космический корабль, то обретая крылья. На многочисленных экранах бурлила раскаленная лава и оживали картины Петрова-Водкина, Малевича и Кандинского.

2017-й объявлен годом экологии в России, и создатели шоу постарались донести до выпускников мысль, что будущее планеты в их руках. И, конечно же, звучала музыка: Александр Панайотов, Сурганова и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Serebro. Ведущие Иван Ургант и Даша Александрова умело поддерживали энтузиазм многочисленной молодежной аудитории. Прозвучали зажигательные хиты группы «Мумий Тролль» — хедлайнера праздника.