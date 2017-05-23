Названа дата проведения «Алых Парусов» в Петербурге

В Санкт-Петербурге 23 июня пройдет ежегодный праздник выпускников «Алые Паруса», сообщает Пятый канал.

Организаторы пока не раскрывают, кто станет хедлайнером праздничного концерта. Имена всех артистов, которые примут участие в мероприятии держатся в секрете.

Праздник «Алые паруса» проводится ежегодно, как правило, в период с 18 по 25 июня. Он включает в себя концерт, а также световое и пиротехническое шоу. Известно, что мультимедийный спектакль объединит Дворцовую площадь, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, акваторию Невы.

Впервые праздник прошел в 1968 году, но в 1979-м традиция была прервана. К ней вернулись только в 2005 году.

Год назад «Алые паруса» посетили 1,7 миллиона человек. Еще более пяти миллионов зрителей посмотрели прямую трансляцию на Пятом канале. Мероприятие было признано лучшим городским событием Европы и получило премию Best European Event Award.

«Мы счастливы, что имя «Алых парусов» прозвучало на мировом уровне. Оказалось, слава праздника, который так любят не только в Петербурге, но и во всей стране, гремит далеко за пределами России», — заявила глава пресс-службы Пятого канала Ольга Байрамова. По ее словам, присуждение празднику престижной премии — это этап, после которого хочется двигаться только вперед.

Трансляцию мероприятия в этом году будет вести «Пятый канал».