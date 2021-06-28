В Липецке прошел первый крупный «ковид-фри» фестиваль музыки

В Липецке состоялся Fox Rock Fest, первый крупный музыкальный фестиваль со строгими антикоронавирусными мерами безопасности. Об этом в понедельник, 28 июня, пишет BFM.ru.

Отмечается, что на фестиваль, который посетили 20 тысяч человек, можно было попасть только с результатами ПЦР-теста или с QR-кодом, который выдается сделавшим прививку от коронавируса. Остальных посетителей бесплатно проверяли на наличие коронавирусной инфекции при помощи экспресс-тестов. В случае обнаружения вируса гостям фестиваля предлагали вернуть деньги за билеты или поменять их на билеты на следующий год.

«Как показал опыт как раз Fox Rock Fest, они нашли медицинского подрядчика, и он не один такой в стране, который в состоянии делать одновременно много тестов. Если ковид является единственной причиной для отмены массовых мероприятий, так вот вам решение», — высказалась о мероприятии гендиректор канала «MTV Россия» Яна Чурикова.

На фестивале выступили, в частности, группы Shortparis, «Френдзона», «Хлеб» и Little Big, исполнители Lizer, ATL, Диана Арбенина и Дора.