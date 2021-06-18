Ущерб от отмены фестиваля «Дикая мята» оценили почти в 100 миллионов рублей

Организаторы фестиваля «Дикая мята» под Тулой, который отменили за 12 часов до начала, оценили ущерб от отмены мероприятия почти в 100 миллионов рублей. Об этом в беседе с РБК рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

По его словам, основные сложности возникли именно из-за того, что мероприятие отменили за такое короткое время до старта, так как на месте проведения уже проходили последние приготовления. Ущерб составил 96 миллионов рублей. Для сравнения Клюкин привел в пример прошлогоднюю «Дикую мяту», также отмененную из-за коронавируса. Тогда организаторы потеряли 18 миллионов рублей.

При этом продюсер уточнил, что спонсоры фестиваля не потребовали уплаты неустоек и возмещения ущерба — речь идет о гостиницах, где размещали артистов, клиниках, проводящих ПЦР-тесты, и других компаниях. По словам Клюкина, ни один спонсор не потребовал возмещения.

Из 12 тысяч проданных билетов на фестиваль зрители вернули 1,1 тысячу. Кроме того, многие поклонники «Дикой мяты», как отметил продюсер, стали покупать билеты на событие в будущем 2022 году и размещать их в соцсетях. Клюкин отметил, что «разорвало сердце» сотрудникам офиса организаторов.

Об отмене фестиваля стало известно в ночь на 18 июня из-за новых мер по борьбе с коронавирусом. Власти региона также запретили и остальные массовые мероприятия, которые были запланированы на ближайшие даты.

«Дикая мята» существует с 2008 года. Последние годы фестиваль проводится в Тульской области. В этом году на его площадках ожидались выступления Гарика Сукачева, групп Mgzavrebi, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz.